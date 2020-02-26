Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру (Обновляется).

Выдержки из статьи Марии Шараповой:
"Как оставить позади ту единственную жизнь, которую ты знал? Как уходить с кортов, на которых ты тренировалась с детства? Как оставлять игру, которую ты любишь, которая приносила тебе неописуемые слезы и невыразимую радость? Спорт, благодаря которому ты обрела семью, фанатов, сплотившихся за твоей спиной за 28 лет?
Для меня - это все ново. Поэтому, пожалуйста, простите. Теннис, я говорю, прощай!"
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"Я отдала свою жизнь теннису, но и теннис дал мне жизнь. Я буду скучать по тренировкам и распорядку дня: просыпаться на рассвете, шнуровать сначала левый кроссовок, потом правый, закрывать калитку корта прежде, чем я нанесу свой первый удар по мячу за день. Я буду скучать по своей команде, тренерам. По моментам, когда мы сидели с папой на скамейке на тренировках. По рукопожатиям - не важно, после победы или поражения - соперницы, независимо от того, знали они об этом, или нет, подталкивали меня к тому, чтобы становиться лучше
Оглядываясь назад, я понимаю, что теннис был моей горой. Мой путь был наполнен долинами и обходами, но вид с вершины был действительно невероятным. После 28 лет и 5-ти титулов Большого Шлема я готова взбираться на другую вершину"
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"Независимо от того, что будет впереди, я буду применять ту же фокусировку, ту же рабочую этику и те же уроки, которые я выучила на этом пути. Но есть несколько простых вещей, которых я действительно жду. Это чувство спокойствия в кругу семьи. Задержаться за чашкой утреннего кофе. Неожиданный выходной. Тренировки по моему усмотрению (Привет, уроки танцев!)
Теннис показал мне мир. Он показал мне, из какого теста я сделана. Он позволил мне проверить себя, проверить свою значимость. И потому, что бы я ни выбрала своей следующей главой, своей следующей вершиной, я буду так же настойчива. Я буду так же карабкаться к ней и расти"
На новость уже начали реагировать публичные персоны. Например, у себя в соцсетях запостила фотографию с матча против Марии Шараповой хорватская теннисистка Донна Векич. Как оказалось, именно поединок против нее стал для россиянки последним в карьере.
Напомним, за карьеру Мария Шарапова выиграла 5 Турниров Большого Шлема и поднималась на первую строчку мирового рейтинга.
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