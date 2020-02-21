Даниил Медведев с баранкой проигрывает Жилю Симону в четвертьфинале турнира в Марселе.

Лидер посева соревнований категории ATP-250 во французском Марселе россиянин Даниил Медведев завершил выступления на турнире уже на стадии четвертьфинала. Даниил в двух партиях уступил местному теннисисту Жилю Симону, занимающему 58-ю строчку текущего мирового рейтинга. Медведев первым отличился на приёме, но затем дважды по ходу стартового сета упустил собственную подачу. Второй отрезок встречи российский теннисист попросту провалил, получив от соперника полноценную баранку. На неожиданно лёгкую победу в матче Жиль Симон потратил чуть менее 1 часа и 10 минут игрового времени.
Марсель, ATP-250
1/4 финала
Жиль Симон - (1) Даниил Медведев - 6:4, 6:0
Теперь в полуфинале турнира в Марселе Жиль Симон сыграет с победителем матча между белорусским теннисистом Егором Герасимовым и представителем Канады Феликсом Оже-Алиассимом.
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