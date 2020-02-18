Катерина Синякова с баранкой выигрывает чешское дерби у Каролины Муховой в Дубае.

Чешская теннисистка Катерина Синякова, начинавшая борьбу на турнире категории WTA Premier в Дубае еще с сита квалификации, выходит во второй раунд основной сетки соревнований. В первом круге Катерина в трех партиях обыграла свою соотечественницу Каролину Мухову, занимающую 27-ю строчку текущего мирового рейтинга. Синякова выиграла стартовый сет, вела с брейком по ходу второй партии, но позволила сопернице вернуться в борьбу, дважды отличиться на приеме и перевести встречу в решающий отрезок. В нем, правда, борьбы не получилось - Катерина отвесила Каролине полноценную баранку и примерно за 1 час и 55 минут игрового времени оформила итоговую победу.
(Q) Катерина Синякова - Каролина Мухова - 6:4, 4:6, 6:0
Во втором раунде соревнований в Дубае Катерина Синякова сыграет с победительницей матча между Софьей Кенин и Еленой Рыбакиной.
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