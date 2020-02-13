Янник Синнер обыграл Давида Гоффина во втором раунде турнира в Роттердаме.

Итальянский теннисист Янник Синнер, получивший от организаторов соревнований категории ATP-500 в Роттердаме wild card в основную сетку, сенсационно обыгрывает Давида Гоффина во втором раунде турнира. Янник добился победы над 4-м номером посева в двух тяжелейших партиях. В начале каждого из сетов спортсмены обменивались брейками, причем каждый раз первым свою подачу упускал именно Синнер. Но в стартовом отрезке матча итальянец сумел взять тай-брейк, а вот во втором сете - еще и оформить брейк под самый занавес партии. На победу Яннику Синнеру понадобилось около двух часов игрового времени.
(WC) Янник Синнер - (4) Давид Гоффин - 7:6(7), 7:5
Для Янника Синнера эта победа стала первой в карьере над представителем топ-10 мирового рейтинга.
В 1/4 финала турнира в Роттердаме Янник Синнер сыграет с испанским теннисистом Пабло Карреньо-Бустой.
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