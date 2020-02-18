вторник, 18 февраля 2020 г.

Дарья Снигур успешно стартовала на 60-тысячнике в Каире.

Украинская теннисистка Дарья Снигур сумела пробиться во второй раунд соревнований ITF с призовым фондом в 60 тысяч долларов в Каире. На старте турнира Дарья в трех сетах обыграла представительницу Австрии Джулию Грабер, занимающую 226-ю строчку текущего мирового рейтинга. Снигур уверенно выиграла стартовый сет и даже повела с брейком по ходу второй партии, но упустила перевес и позволила сопернице перевести матч в решающий отрезок. Уже в третьей партии украинка дожала оппонентку и чуть более чем за два часа игрового времени оформила итоговую победу.


Дарья Снигур - Джулия Грабер - 6:1, 4:6, 6:3

Во втором раунде соревнований в Каире Дарья Снигур сыграет с победительницей матча между 4-й ракеткой турнира Ириной Камелией Бегу и Майар Абдельазиз.

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о 15:05
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