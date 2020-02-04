вторник, 4 февраля 2020 г.

Сергей Стаховский проигрывает на старте основной сетки турнира в Монпелье.

Сергей Стаховский, который пробился в основную сетку соревнований категории ATP-250 во французском Монпелье через сито квалификации, не сумел преодолеть стартовый раунд турнира. В матче первого круга украинский теннисист в двух партиях уступил местному спортсмену Пьеру-Югу Эрберу, занимающему 67-ю строчку текущего мирового рейтинга. Встреча продолжалась чуть более полутора часов игрового времени.


Пьер-Юг Эрбер - (Q) Сергей Стаховский - 6:2, 7:5

Стартовый сет поединка Сергей попросту провалил. У украинского теннисиста совсем не работала подача и в результате Эрбер с завидным постоянством добирался до брейк-поинтов. Лишь первый гейм матча Стаховский выиграл под ноль, а затем стабильно сталкивался с проблемами. В итоге две собственные подачи Сергей упустил и позволил сопернику спокойно завершить сет в свою пользу.

В середине второй партии Стаховский снова позволил Эрберу уйти в отрыв с брейком, а учитывая, что на приеме дела у Сергея не ладились вовсе, можно было подумать, что борьба в матче завершена. Украинец еще раз забуксовал в собственном гейме уже под занавес сета, но отыгравшись с двух матч-боллов у Пьера-Юга таки удержал подачу. А потом и неожиданно не позволил французу подать на победу.

Правда, после обратного брейка, оформленного в последний момент Стаховский моментально позволил сопернику восстановить перевес. Сергей отыгрался с двойного брейк-поинта, но третий скрытый матч-болл Эрбер таки реализовал. Со второй попытки Пьер-Юг успешно подал на матч.

Во втором раунде соревнований в Монпелье Пьер-Юг Эрбер сыграет с победителем матча между Феликсом Оже Алиассимом и Дамиром Джумхуром.

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о 21:52
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