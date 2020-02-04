Сергей Стаховский проигрывает на старте основной сетки турнира в Монпелье.

Пьер-Юг Эрбер - (Q) Сергей Стаховский - 6:2, 7:5
Стартовый сет поединка Сергей попросту провалил. У украинского теннисиста совсем не работала подача и в результате Эрбер с завидным постоянством добирался до брейк-поинтов. Лишь первый гейм матча Стаховский выиграл под ноль, а затем стабильно сталкивался с проблемами. В итоге две собственные подачи Сергей упустил и позволил сопернику спокойно завершить сет в свою пользу.
В середине второй партии Стаховский снова позволил Эрберу уйти в отрыв с брейком, а учитывая, что на приеме дела у Сергея не ладились вовсе, можно было подумать, что борьба в матче завершена. Украинец еще раз забуксовал в собственном гейме уже под занавес сета, но отыгравшись с двух матч-боллов у Пьера-Юга таки удержал подачу. А потом и неожиданно не позволил французу подать на победу.
Правда, после обратного брейка, оформленного в последний момент Стаховский моментально позволил сопернику восстановить перевес. Сергей отыгрался с двойного брейк-поинта, но третий скрытый матч-болл Эрбер таки реализовал. Со второй попытки Пьер-Юг успешно подал на матч.
Во втором раунде соревнований в Монпелье Пьер-Юг Эрбер сыграет с победителем матча между Феликсом Оже Алиассимом и Дамиром Джумхуром.
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