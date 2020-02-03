Сергей Стаховский выходит в основную сетку соревнований в Монпелье.

Украинский теннисист Сергей Стаховский становится участником основной сетки соревнований ATP-250 во французском Монпелье. В финале квалификации Сергей в двух партиях переиграл 5-ю ракетку отбора представителя Сербии Данило Петровича, занимающего на данный момент 159-ю строчку мирового рейтинга. Стаховский уверенно оставил за собой стартовый сет встречи, за который он успел дважды отличиться на приеме. По ходу второй партии Петрович выровнял ход игры, но в самой концовке сета Сергей оформил решающий брейк.На победу в финале квалификации турнира в Монпелье Сергей Стаховский потратил чуть более часа игрового времени.
Сергей Стаховский - Данило Петрович - 6:2, 6:4
Соперник Сергея Стаховского по первому раунду основной сетки турнира в Монпелье определится после окончания всех матчей квалификации. Самым сложным вариантом для Стаховского будет, наверное, встреча с 5-м номером посева Феликсом Оже Алиассимом. Ну а гаиболее приемлемым можно будет считить попадание на австрийца Дениса Новака.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий