Сергей Стаховский добился уникального достижения на старте квалификации турнира в Роттердаме.

Украинский теннисист Сергей Стаховский не просто удачно стартовал в квалификации соревнований категории ATP-500 в Роттердаме, но и смог добиться уникального статистического достижения. Сергей в двух партиях переиграл австрийца Денниса Новака, выиграв при этом 100% розыгрышей на собственной первой подаче. За Стаховским осталось 34 из 34-х мячей после ввода в игру с первой попытки.
Сергей Стаховский - Денис Новак - 7:6(5), 6:2
За выход в основную сетку соревнований в Роттердаме Сергей Стаховский сегодня поспорит с немцем Филиппом Кольшрайбером.
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