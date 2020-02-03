Иво Карлович проиграл на старте турнира в Пуне.

Хорватский теннисист Иво Карлович не сумел преодолеть стартовый раунд соревнований категории ATP-250 в индийском городе Пуна. В матче первого круга Иво, занимающий 121-ю строчку мирового рейтинга, в двух партиях уступил немцу Седрику Марселю Штебе. В каждом из сетов поединка Карлович по разу упустил собственную подачу. По ходу первого отрезка матча хорват упустил сразу 8 брейк-поинтов, причем 6 из них случились в стартовом гейме встречи. На победу в матче Седрик Марсель Штебе потратил 1 час и 5 минут игрового времени.
Седрик Марсель Штебе- Иво Карлович - 6:3, 6:4
Примечательно, что за весь матч Иво Карлович сумел всего 6 раз подать на вылет, что для хорватского теннисиста, откровенно говоря, провальный показатель.
Во втором раунде турнира в Пуне Седрик Марсель Штебе сыграет со 2-м номером посева литовцем Ричардасом Беранкисом.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий