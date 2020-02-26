среда, 26 февраля 2020 г.

Ян-Леннар Штруфф разгромил Николоза Басилашвили во втором раунде турнира в Дубае.

Немец Ян-Леннар Штруфф более чем уверенно пробивается в четвертьфинал соревнований категории ATP-500 в Дубае. На стадии второго круга Ян-Леннар разгромил грузинского теннисиста Николоза Басилашвили, занимающего на данный момент 29-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь поединок Штруфф отдал сопернику всего 1 гейм. Во второй партии встречи немец отвесил Николозу полноценную баранку. На победу в поединке Ян-Леннар потратил всего около 40 минут игрового времени.


Дубай, ОАЭ
ATP-500
2-й раунд

 Ян-Леннар Штруфф - Николоз Басилашвили - 6:1, 6:0

В четвертьфинале турнира в Дубае Ян-Леннар Штруфф теперь сыграет со 2-й ракеткой турнира греком Стефаносом Циципасом.

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о 17:33
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