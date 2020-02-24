Петра Мартич проигрывает на старте соревнований в Дохе.

14-я ракетка мира хорватская теннисистка Петра Мартич не сумела преодолеть даже стартовый раунд соревнований категории WTA Premier в катарской Дохе. В первом же поединке Петра потерпела поражение от 34-го номера женской классификации чешской спорстменки Барборы Стрыцовой. Мартич смогла оставить за собой стартовый сет поединка, но просто провалила две последующие партии. Суммарно Стрыцова отдала сопернице в них всего 3 гейма. На победу во встрече Барборе понадобилось чуть более 1 часа и 45 минут игрового времени.
Доха, Катар
WTA Premier
1-й раунд
Барбора Стрыцова - Петра Мартич - 4:6, 6:1, 6:2
Во втором раунде соревнований в Дохе Барбора Стрыцова сыграет с представительницей Латвии Аленой Остапенко.
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