Элина Свитолина в трех сетах обыграла Яну Фетт, Украина с первого места в группе вышла в плей-офф Кубка Федераций.

Элина Свитолина добилась не такой уж и простой, но крайне важной победы в матче Кубка Федераций против сборной Хорватии и оформила выход Украины в плей-офф с первого места. В трех сетах украинская теннисистка переиграла Яну Фетт, занимающую 234-ю строчку текущего мирового рейтинга. Свитолина в борьбе взяла стартовый сет, но просто провалила концовку второй партии. Элина даже проигрывала с брейком по ходу решающего отрезка встречи, но затем отвесила сопернице скрытую баранку. На победу в матче Элина Свитолина потратила около 1 часа и 50 минут игрового времени.
Украина - Хорватия - 2:0
Элина Свитолина - Яна Фетт - 6:3, 3:6, 6:1
Парный матч, таким образом, потерял какое-либо турнирное значение. Соперниками сборной Хорватии стали итальянские теннисистки, а вот сборная Украины ещё ждёт оппоненток.
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