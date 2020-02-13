четверг, 13 февраля 2020 г.

Элина Свитолина спокойно вышла в четвертьфинал турнира в Хуахине.

Лидер посева соревнований в Хуахине украинская теннисистка Элина Свитолина уверенно пробивается в четвертьфинал турнира. На стадии второго круга Элина в двух партиях переиграла представительницу Австралии Сторм Сандерс, занимающую 319-ю строчку текущего мирового рейтинга. После обмена брейками в начале встречи Свитолина полностью взяла игру под свой контроль. До конца первого сета Элина оформила еще два брейка. Дважды украинская теннисистка отличилась на приеме и по ходу второго отрезка матча. На победу в противостоянии Элина Свитолина потратила чуть менее часа игрового времени.


(1) Элина Свитолина - (Q) Сторм Сандерс - 6:1, 6:2

В четвертьфинале турнира в Хуахине Элина Свитолина сыграет с 8-й ракеткой соревнований Нао Хибино из Японии.

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о 15:01
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