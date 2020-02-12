Элина Свитолина удачно стартовала на турнире в Хуахине.

(1) Элина Свитолина - Бибиан Схоофс - 6:2, 6:4
Соперница из самого конца второй сотни мирового рейтинга, наверное, именно тот вариант, который был нужен Свитолиной на старте нового турнира. Элина находится явно не в лучшей своей форме и в начале 2020-го года ее игра откровенно не впечатляет. Именно для набора кондиций украинская теннисистка, похоже, и заявилась на турнир в Хуахине, тем более, что играть в Санкт-Петербурге на куда более представительных соревнованиях, было бы не совсем правильно с репутационной точки зрения.
Встречу против Схоофс Свитолина начала с позиции фаворита. Элина очень быстро повела с геймом на приеме в активе и даже упрочила лидерство в счете вторым брейком. Да, периодически и у самой украинской теннисистки подвисала подача, но Бибиан своими брейк-поинтами не пользовалась. В итоге, стартовый сет Свитолина оставила за собой достаточно уверенно.
В дебюте второй партии Элина снова добилась перевеса с геймом на приеме в активе, но нервной концовки встречи избежать не получилось. Свитолина стала проигрывать собственные подачи, благо на приеме игра не разладилась и Элине удавалось моментально восстановить преимущество. Сложно было и подать на победу во встрече, но с двух брейк-поинтов Свитолина гейм выцарапала и оформила выход во второй раунд турнира.
Следующей соперницей Элины Свитолиной в Хуахине станет австралийская теннисистка Сторм Сандерс, начинавшая выступления в Таиланде еще с сита квалификации.
Напомним, чуть ранее борьбу в одиночном разряде завершила еще одна украинская теннисистка Катерина Бондаренко. В стартовом раунде одиночных соревнований она уступила 5-й ракетке соревнований представительнице Польше Магде Линетт.
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