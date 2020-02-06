Элина Свитолина оформила победу сборной Украины над Болгарией в Кубке Федераций.

Сборная Украины добилась досрочной победы над командой Болгарии в групповом этапе Кубка Федераций. Во втором одиночном матче поединка первая ракетка нашей сборной Элина Свитолина в двух партиях обыграла Викторию Томову, занимающую 143-ю строчку текущего мирового рейтинга. Свитолина вела с брейком в стартовом сете, но упустила перевес и чуть было не посыпалась на тай-брейке. Украинка уступала 0:5, но взяла 7 розыгрышей подряд. Во втором сете перевес Элины был уже более очевидным. На победу в матче Элина потратила чуть более полутора часов игрового времени.
Элина Свитолина - Виктория Томова - 7:6(5), 6:3
На парный матч, который уже ничего не решает в данном конкретном поединке заявлены Леся Цуренко/Катарина Завацкая и Петя Аршинкова/Гергана Топалова.
А вот решающий матч группового этапа сборная Украины проведет против команды Хорватии.
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