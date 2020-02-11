Иво Карлович потерпел неудачу на старте турнира в Нью-Йорке.

Хорватский теннисист Иво Карлович зачехлил ракетку уже после стартового раунда соревнований категории ATP-250 в Нью-Йорке. В первом раунде турнира Иво в двух партиях уступил представителю Австралии Джордану Томпсону, занимающему 63-ю строчку текущего мирового рейтинга. В стартовом сете Карлович позволил сопернику один раз отличиться на приёме, ну а во втором отрезке матча Томпсон оформил победу на тай-брейке. На выход во второй раунд турнира в Нью-Йорке австралийский теннисист потратил 1 час и 25 минут игрового времени.
Джордан Томпсон - Иво Карлович - 6:3, 7:6(2)
Для Иво Карловича это поражение становится 4-м в пяти матчах текущего сезона. Свою единственную победу в 2020-м году хорват одержал на старте Australian Open, когда обыграл в трех сетах Вашека Поспишила.
Джордан Томпсон во втором раунде турнира в Нью-Йорке сыграет с лидером посева американцем Джоном Изнером.
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