Стефанос Циципас становится победителем турнира в Марселе.

Марсель, Франция
ATP-250
Финал
(2) Стефанос Циципас - (7) Феликс Оже-Алиассим - 6:3, 6:4
Практически в начале финальной встречи Циципасу удалось вырваться вперёд с геймом на приёме в активе. Через несколько минут Стефанос мог даже укрепить перевес в счёте, но Феликс следующий собственный гейм спас с брейк-поинта. Казалось, что греческий теннисист спокойно доведет встречу до победы, но в последний момент Оже-Алиассим чуть было не отыгрался. Канадец добрался до счета 40:15 на приёме, но упустив двойной брейк-поинт позволил Циципасу подать на стартовый сет.
Во второй партии основные события развернулись в середине игрового отрезка. Сначала Стефанос добрался до тройного брейк-поинта, Оже-Алиассим отыгрался, но с четвёртой попытки Циципас таки взял подачу соперника. Феликс отыгрался моментально, воспользовавшись откровенным провалом в игре греческого спортсмена. Но через минуту Стефанос восстановил свой перевес в счёте и удержал его до победного завершения матча.
Для Стефаноса Циципаса титул в Марселе становится пятым в карьере и дебютным в текущем сезоне. При этом греческий теннисист защищает свой прошлогодний трофей в Марселе. А вот Оже-Алиассим терпит пятое поражение в пяти финалах турниров уровня ATP.
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