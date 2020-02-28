Стефанос Циципас становится первым финалистом соревнований в Дубае.

Дубай, ОАЭ
ATP-500
1/2 финала
(2) Стефанос Циципас - Даниэль Эванс - 6:2, 6:3
Очень добротный матч в полуфинале турнира в Дубае провел Стефанос Циципас. Понятно, что он был явным фаворитом противостояния с Даниэлем Эвансом, но греческий теннисист не столкнулся на пути в титульный матч турнира даже с минимальными трудностями. В первую очередь стоит отметить крайне уверенную игру Стефаноса на собственных подачах - за всю встречу Циципас не позволил сопернику добраться до брейк-поинтов. Да и на приеме грек действовал порой просто шикарно.
В стартовой партии Эванс держался примерно до середины этого отрезка матча. Но со счета 1:2 Циципас прилично усилил игру и в итоге сумел дважды подряд отличиться на приеме и взять сразу 5 геймов подряд. Мог Стефанос и вторую партию начать с брейка, но Эванс вцепился в подачу всеми силами и отыграв 4 брейковых мяча гейм таки удержал. Правда, достаточно быстро греческий теннисист таки повел с выигранной подачей соперника в активе, ну а под занавес встречи и второй за этот сет брейк оформил.
Теперь Стефанос Циципас ждет победителя встречи между Новаком Джоковичем и Гаэлем Монфисом. С сильнейшим в этой паре греческий теннисист и разыграет титул турнира в Дубае.
Отметим, что Стефанос Циципас пробивается во второй подряд финал. На прошлой неделе он сумел оформить титул на соревнованиях в Марселе.
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