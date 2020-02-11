вторник, 11 февраля 2020 г.

Стефанос Циципас с волевой победы начинает выступления в Роттердаме.

2-й номер посева соревнований категории ATP-500 в Роттердаме греческий теннисист Стефанос Циципас с достаточно непростой победы начинает выступления на турнире. В матче первого круга Стефанос в трех партиях переиграл представителя Польши Хуберта Гуркача, занимающего 29-ю строчку текущего мирового рейтинга. Именно польский спортсмен сумел оставить за собой первый сет встречи, оформив победу в нем на тай-брейке. Хуберт даже повел с брейком в дебюте второй партии, но Циципас перехватил инициативу и просто разгромил соперника во второй половине матча. На выход во второй раунд турнира в Роттердаме Стефанос Циципас потратил чуть менее двух часов и 10 минут игрового времени.


(2) Стефанос Циципас - Хуберт Гуркач - 6:7(2), 6:3, 6:1

В самом начале отчетного поединка Циципас оказался в роли догоняющего. Стефанос быстро упустил собственную подачу и никак не мог найти аргументов на приеме. Гуркач, по хорошему, должен был заканчивать сет в свою пользу гораздо легче, но при подаче на стартовую партию польский теннисист умудрился упустить тройной сет-болл. Циципас спасся со счета 0:40 в этом важнейшем гейме на приеме и дотянул до тай-брейка. Но уже на нем Хуберту не было равных - три безответных выигранных розыгрыша на приеме и стартовый сет уходит в актив Гуркачу.

В начале второй партии ситуация для Циципаса стала и вовсе критичной. Греческий теннисист снова упустил собственную подачу и позволил сопернику повести с брейком. Но именно в этот момент Стефанос так завелся, что остановить его поляку не предоставлялось возможным до самого завершения встречи. Сначала Циципас трижды отличился на приеме по ходу второго сета, который в итоге закончил уверенной победой несмотря на ранний брейк от соперника. А потом греческий спортсмен еще и решающий отрезок матча выиграл, позволив Гуркачу взять в этой партии всего 1 гейм.

Во втором раунде соревнований в Роттердаме Стефанос Циципас сыграет с Альяжем Бедене.

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о 23:41
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