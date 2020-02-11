Стефанос Циципас с волевой победы начинает выступления в Роттердаме.

(2) Стефанос Циципас - Хуберт Гуркач - 6:7(2), 6:3, 6:1
В самом начале отчетного поединка Циципас оказался в роли догоняющего. Стефанос быстро упустил собственную подачу и никак не мог найти аргументов на приеме. Гуркач, по хорошему, должен был заканчивать сет в свою пользу гораздо легче, но при подаче на стартовую партию польский теннисист умудрился упустить тройной сет-болл. Циципас спасся со счета 0:40 в этом важнейшем гейме на приеме и дотянул до тай-брейка. Но уже на нем Хуберту не было равных - три безответных выигранных розыгрыша на приеме и стартовый сет уходит в актив Гуркачу.
В начале второй партии ситуация для Циципаса стала и вовсе критичной. Греческий теннисист снова упустил собственную подачу и позволил сопернику повести с брейком. Но именно в этот момент Стефанос так завелся, что остановить его поляку не предоставлялось возможным до самого завершения встречи. Сначала Циципас трижды отличился на приеме по ходу второго сета, который в итоге закончил уверенной победой несмотря на ранний брейк от соперника. А потом греческий спортсмен еще и решающий отрезок матча выиграл, позволив Гуркачу взять в этой партии всего 1 гейм.
Во втором раунде соревнований в Роттердаме Стефанос Циципас сыграет с Альяжем Бедене.
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