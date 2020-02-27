четверг, 27 февраля 2020 г.

Стефанос Циципас с трудом переиграл Яна-Леннара Штруффа в четвертьфинале турнира в Дубае.

Греческий теннисист Стефанос Циципас, получивший в Дубае 2-й номер посева, пробивается в полуфинал турнира категории ATP-500. На стадии 1/4 финала Стефанос добился волевой победы над представителем Германии Яном-Леннаром Штруффом, занимающим 34-ю строчку текущего мирового рейтинга. Штруфф воспользовался откровенным провалом Циципаса в концовке стартовой партии, но в двух последующих сетах Стефанос смог по разу отличиться на приёме и чуть более чем за 2 часа и 20 минут игрового времени оформить итоговую победу.


Дубай, ОАЭ 
ATP-500 
1/4 финала 

 (2) Стефанос Циципас - Ян-Леннар Штруфф - 4:6, 6:4, 6:4

 Теперь за выход в финал турнира в Дубае Стефанос Циципас поспорит с британским теннисистом Даниэлем Эвансом, переигравшим в своём четвертьфинальном поединке россиянина Андрея Рублева.

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о 18:36
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