пятница, 14 февраля 2020 г.

Леся Цуренко успешно преодолела стадию четвертьфинала на 100-тысячнике в Каире.

Украинская теннисистка Леся Цуренко, которая на соревнованиях ITF с призовым фондом в 100 тысяч долларов в Каире получила 4-й номер посева, становится полуфиналисткой турнира. На стадии 1/4 финала Леся в двух партиях переиграла представительницу Испании Лару Арруабаррену-Весино, получившую в Египте 6-й номер посева. Цуренко была обязана легко выигрывать стартовый сет, но доигралась до тай-брейка, который, к счастью, выиграла. Вторую партию украинка взяла уже куда увереннее. На победу в матче Леся Цуренко потратила чуть более полутора часов игрового времени.


(4) Леся Цуренко - (6) Лара Арруабаррена-Весино - 7:6(6), 6:2

В самом начале встречи Лесе удалось уйти в отрыв сразу с двумя брейками, но даже этот перевес не стал решающим. Одну упущенную подачу Лара отыграла моментально, ну а затем Цуренко сначала не воспользовалась двумя сет-боллами на приеме, а потом и не смогла подать на партию. Тут же украинская теннисистка оформила еще один брейк, но Арруабаррена-Весино помешала Цуренко и со второй попытки подать на сет.

Тай-брейк стартовой партии получился достаточно нервным. Теннисистки попеременно вырывались вперед в счете, а в концовке тая Лара получила отличный шанс выцарапать победу в сете. У испанской спортсменки даже был сет-болл на собственной подаче, но оба своих розыгрыша Лара проиграла. Цуренко же поставила точку в партии с первого же сет-болла на тай-брейке.

В середине второго сета теннисистки снова обменялись брейками, но с этого момента Цуренко, наконец, окончательно захватила инициативу в матче. Леся до конца партии успела еще дважды отличиться на приеме и завершить встречу в свою пользу.

Теперь за право сыграть в титульном матче турнира в Каире Леся Цуренко поспорит с победительницей матча между Аранчей Рус и Куруми Нарой. Отметим, что Цуренко продолжает борьбу и в парном разряде турнира. В дуэте с еще одной украинской теннисисткой Мартой Костюк сегодня будет сыгран полуфинальный матч против 3-й пары соревнований Александра Крунич/Катаржина Питер.

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о 13:55
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