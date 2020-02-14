Леся Цуренко успешно преодолела стадию четвертьфинала на 100-тысячнике в Каире.

(4) Леся Цуренко - (6) Лара Арруабаррена-Весино - 7:6(6), 6:2
В самом начале встречи Лесе удалось уйти в отрыв сразу с двумя брейками, но даже этот перевес не стал решающим. Одну упущенную подачу Лара отыграла моментально, ну а затем Цуренко сначала не воспользовалась двумя сет-боллами на приеме, а потом и не смогла подать на партию. Тут же украинская теннисистка оформила еще один брейк, но Арруабаррена-Весино помешала Цуренко и со второй попытки подать на сет.
Тай-брейк стартовой партии получился достаточно нервным. Теннисистки попеременно вырывались вперед в счете, а в концовке тая Лара получила отличный шанс выцарапать победу в сете. У испанской спортсменки даже был сет-болл на собственной подаче, но оба своих розыгрыша Лара проиграла. Цуренко же поставила точку в партии с первого же сет-болла на тай-брейке.
В середине второго сета теннисистки снова обменялись брейками, но с этого момента Цуренко, наконец, окончательно захватила инициативу в матче. Леся до конца партии успела еще дважды отличиться на приеме и завершить встречу в свою пользу.
Теперь за право сыграть в титульном матче турнира в Каире Леся Цуренко поспорит с победительницей матча между Аранчей Рус и Куруми Нарой. Отметим, что Цуренко продолжает борьбу и в парном разряде турнира. В дуэте с еще одной украинской теннисисткой Мартой Костюк сегодня будет сыгран полуфинальный матч против 3-й пары соревнований Александра Крунич/Катаржина Питер.
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