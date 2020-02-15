Леся Цуренко с баранкой обыграла Аранчу Рус в полуфинале 100-тысячника в Каире.

Украинская теннисистка Леся Цуренко становится финалисткой соревнований ITF с призовым фондом в 100 тысяч долларов в Каире. В борьбе за выход в титульный матч турнира Леся, получившая в Египте 4-й номер посева, переиграла 1-ю ракетку турнира Аранчу Рус из Нидерландов. После боевого стартового сета, в котором Цуренко даже пришлось спасаться с подачи соперницей на партию, Леся попросту разгромила Аранчу во втором отрезке матча, отвесив той полноценную баранку. На победу в полуфинале турнира в Каире Леся Цуренко потратила чуть менее полутора часов игрового времени.
(4) Леся Цуренко - (1) Аранча Рус - 7:5, 6:0
За титул 100-тысячника в Каире Леся Цуренко теперь поспорит с победительницей матча между Ириной Камелией Бегу и Аленой Большовой.
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