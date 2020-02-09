Алёна Остапенко и Анастасия Севастова чуть не организовали камбек в матче квалификации Кубка Федераций США - Латвия.

Сборная Латвии усилиями Алены Остапенко и Анастасии Севастовой сравняла счёт в поединке квалификации мировой группы Кубка Федераций против команды США. После 0:2 по итогам первого игрового дня, гостям удалось взять два следующих одиночных матча и перевести поединок в решающий парный матч. Сначала Алёна Остапенко переиграла победительницу Australian Open - 2020 Софью Кенин, а затем Анастасия Севастова прервала 14-матчевую победную серию Серены Уильямс в одиночных матчах Кубка Федераций. Но на парный матч сил у Алены и Анастасии попросту не хватило и американки таки шагнули в финальный раунд Кубка Федераций.
США - Латвия - 3:2
Софья Кенин - Алёна Остапенко - 3:6, 6:2, 2:6
Серена Уильямс - Анастасия Севастова - 6:7(5), 6:3, 6:7(4)
Бетани Маттек-Сэндз/Софья Кенин - Алёна Остапенко/Анастасия Севастова - 6:4, 6:0
Таким образом команда США сиановится последней сборная, которая классифицируется в финальный раунд Кубка Федераций в Будапеште. Сборная Латвии в апреле сыграет в плей-офф.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий