воскресенье, 9 февраля 2020 г.

Иржи Веселы обыгрывает Егора Герасимова в финале турнира в Пуне и берет первый трофей за 5 лет

Чешский теннисист Иржи Веселы становится победителем соревнований категории ATP-250 в Пуне. В финале турнира Иржи в напряженном трехсетовом поединке переиграл представителя Беларуси Егора Герасимова, занимающего 90-ю строчку мирового рейтинга и получившего в Индии 8-й номер посева. Веселы взял стартовый сет финала на тай-брейке, но вот во второй партии буквально чуточку до него не дотянул, упустив подачу на тай. В решающем отрезке матча Иржи быстро получил перевес с брейком и удержал его до окончания финала. На победу в поединке Иржи Веселы потратил чуть менее двух с четвертью часов игрового времени.


Иржи Веселы - (8) Егор Герасимов - 7:6(2), 5:7, 6:3

 Для Иржи Веселы титул в Пуне становится всего вторым за карьеру. Предыдущий трофей чешский теннисист взял в начале сезона 2015-го года в Окленде. Титул позволит Иржи с понедельника вернуться в топ-100 мирового рейтинга.

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о 16:41
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