Иржи Веселы обыгрывает Егора Герасимова в финале турнира в Пуне и берет первый трофей за 5 лет

Чешский теннисист Иржи Веселы становится победителем соревнований категории ATP-250 в Пуне. В финале турнира Иржи в напряженном трехсетовом поединке переиграл представителя Беларуси Егора Герасимова, занимающего 90-ю строчку мирового рейтинга и получившего в Индии 8-й номер посева. Веселы взял стартовый сет финала на тай-брейке, но вот во второй партии буквально чуточку до него не дотянул, упустив подачу на тай. В решающем отрезке матча Иржи быстро получил перевес с брейком и удержал его до окончания финала. На победу в поединке Иржи Веселы потратил чуть менее двух с четвертью часов игрового времени.
Иржи Веселы - (8) Егор Герасимов - 7:6(2), 5:7, 6:3
Для Иржи Веселы титул в Пуне становится всего вторым за карьеру. Предыдущий трофей чешский теннисист взял в начале сезона 2015-го года в Окленде. Титул позволит Иржи с понедельника вернуться в топ-100 мирового рейтинга.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий