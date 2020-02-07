пятница, 7 февраля 2020 г.

Илья Ивашка не сумел пробиться в полуфинал турнира в Пуне, уступив Иржи Веселы на тай-брейке решающего сета.

Белорусский теннисист Илья Ивашка завершает выступления на соревнованиях категории ATP-250 в Пуне на стадии четвертьфинала. В напряженнейшем трехсетовом поединке Илья уступил представителю Чехии Иржи Веселы, занимающему 107-ю строчку текущего мирового рейтинга. После уверенной победы в стартовой партии Ивашка провалил второй сет, трижды проиграв собственную подачу. Решающий отрезок матча докатился до тай-брейка, на котором Веселы оформил победу со счетом 13:11. Илья по ходу тая не реализовал 2 матч-болла. На выход в полуфинал турнира в Пуне Иржи Веселы потратил чуть более двух с половиной часов игрового времени.


Иржи Веселы - Илья Ивашка - 2:6, 6:1, 7:6(11)

В полуфинале турнира в Пуне Иржи Веселы сразится с победителем матча между Юичи Сугитой и Ричардасом Беранкисом.

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о 15:15
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