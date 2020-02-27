четверг, 27 февраля 2020 г.

Катерина Бондаренко уступила Хизер Уотсон во втором раунде турнира в Акапулько.

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко не сумела пробиться в четвертьфинал соревнований в Акапулько. На стадии второго круга Катерина в двух партиях уступила представительнице Великобритании Хизер Уотсон, получившей в Мексике 7-й номер посева и занимающей 69-ю строчку текущего мирового рейтинга. Стартовый сет, который прошёл в нервной и неровной борьбе, Уотсон оставила за собой на тай-брейке. Ну а во второй партии Бондаренко-младшая уже мало что смогла противопоставить сопернице. На победу в матче Хизер Уотсон потратила чуть более 1 часа и 45 минут игрового времени.


Акапулько, Мексика
WTA International 
2-й раунд

 (7) Хизер Уотсон - Катерина Бондаренко - 7:6(2), 6:2

 Завершить стартовый отрезок матча в свою пользу, причём ещё даже до тай-брейка, отличные шансы были у обеих теннисисток. Уотсон, например, дважды вела с геймом на приёме в активе, но удержать перевес не смогла. Катерина не просто отыгралась, а даже сама вышла вперёд в счёте и даже подавала на партию, но неудачно. Свою возможность получила и Хизер, которая тоже не просто отыгралась, но и оказалась в роли лидера, но и британская теннисистка оформить победу в стартовом отрезке матча на своей подаче не смогла.

В итоге судьба партии решилась на тай-брейке, который Бондаренко-младшая, откровенно говоря, провалила, выиграв за него всего 2 розыгрыша. Побороть откровенный спад Катерине не удалось и во втором сете. Хизер очень быстро повела с брейком, могла тут же упрочить лидерство в счёте, но Катерина спасла подачу с брейк-поинта. Но в концовке партии Уотсон таки оформила второй брейк, а вместе с ним и выход в четвертьфинал турнира в Акапулько.

В нем Хизер Уотсон сыграет с американской теннисисткой Кристиной МакХейл.

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о 07:28
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