Катерина Бондаренко уступила Хизер Уотсон во втором раунде турнира в Акапулько.

Акапулько, Мексика
WTA International
2-й раунд
(7) Хизер Уотсон - Катерина Бондаренко - 7:6(2), 6:2
Завершить стартовый отрезок матча в свою пользу, причём ещё даже до тай-брейка, отличные шансы были у обеих теннисисток. Уотсон, например, дважды вела с геймом на приёме в активе, но удержать перевес не смогла. Катерина не просто отыгралась, а даже сама вышла вперёд в счёте и даже подавала на партию, но неудачно. Свою возможность получила и Хизер, которая тоже не просто отыгралась, но и оказалась в роли лидера, но и британская теннисистка оформить победу в стартовом отрезке матча на своей подаче не смогла.
В итоге судьба партии решилась на тай-брейке, который Бондаренко-младшая, откровенно говоря, провалила, выиграв за него всего 2 розыгрыша. Побороть откровенный спад Катерине не удалось и во втором сете. Хизер очень быстро повела с брейком, могла тут же упрочить лидерство в счёте, но Катерина спасла подачу с брейк-поинта. Но в концовке партии Уотсон таки оформила второй брейк, а вместе с ним и выход в четвертьфинал турнира в Акапулько.
В нем Хизер Уотсон сыграет с американской теннисисткой Кристиной МакХейл.
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