Стэн Вавринка на тай-брейке решающего сета переиграл Фрэнсиса Тиафо на старте турнира в Акапулько.

Акапулько, Мексика
ATP-500
1-й раунд
(3) Стэн Вавринка - Фрэнсис Тиафо - 6:4, 6:7(4), 7:6(1)
Единственный брейк в матче случился в середине стартового сета. Казалось, что Вавринка без труда доведет партию до победы, но при подаче на нее у Стэна серьезно забуксовал ввод мяча в игру. В итоге швейцарскому теннисисту пришлось отыгрываться с двойного брейк-поинта, но со сложнейшей задачей 3-й номер посева справился.
В дебюте второй партии у Вавринки случился еще более сложный гейм на собственной подаче. В нем Стэн сначала отыгрался с тройного брейк-поинта, а потом и еще парочку брейковых мячей ликвидировал. Подачу швейцарец удержал, а под занавес сета добрался до трех скрытых матч-боллов, но теперь уже Тиафо показал чудеса стойкости. В итоге американец смог перевести встречу в решающий сет благодаря победе на тай-брейке второй партии.
В ключевом отрезке матча успешных геймов на приеме зрители тоже не увидели. В середине партии близок к брейку был Фрэнсис, но Вавринка ликвидировал еще 2 брейковых мяча у соперника. А под занавес матча лихорадить начало уже Тиафо. В двух подряд геймах на собственной подаче американец спасался с матч-боллов, отыграв их, суммарно, сразу 4 штуки.
Но вот тай-брейк Тиафо попросту провалил. За весь ключевой фрагмент встречи Фрэнсис сумел выиграть всего 1 розыгрыш. Примечательно, что за встречу Стэн Вавринка успел наколотить 35 эйсов. У соперника в этой же графе статистики всего 5 подач на вылет.
Во втором раунде соревнований в Акапулько Стэн Вавринка сыграет с победителем матча между молдаванином Раду Алботом и представителем Испании Педро Мартинезом.
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