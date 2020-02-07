Кубок Федераций. Даяна Ястремская удачно начала встречу сборной Украины против Хорватии.

Украина - Хорватия - 1:0
Даяна Ястремская - Леа Боскович - 6:4, 6:4
Даяна Ястремская начала отчетный поединок с проигранной собственной подачи, но довольно быстро украинская теннисистка не просто отыгралась, а и вырвалась вперед с брейком. Со счета 4:1 в стартовой партии, правда, начались настоящие качели - Боскович отыгрывала отставание, но Даяна тут же восстанавливала перевес. В таком обмене брейками Ястремская и оформила победу в первом сете.
Во второй партии Ястремская смогла моментально уйти в отрыв, но и на этот раз соперница так просто не позволила явной фаворитке матча оформить победу. В середине сета Леа сделала обратный брейк, но в самой концовке встречи стабильность хорватскую теннисистку таки подвела. Точку во встрече Даяна поставила очередным брейком.
Во втором одиночном матче встречи между сборными Украины и Хорватии сыграют Элина Свитолина и Яна Фетт.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий