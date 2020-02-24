Даяна Ястремская начинает выступления в Дохе с победы над Кирстен Флипкенс.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская удачно стартовала на соревнованиях категории WTA Premier в катарской Дохе. В матче первого круга турнира Даяна в двух партиях переиграла представительницу Бельгии Кирстен Флипкенс, начинавшую борьбу ещё с сита квалификации и занимающую на данный момент 78-ю строчку мирового рейтинга. Ястремская уверенно взяла стартовый сет, дважды отличившись на приёме. А вот в начале второго сета украинка даже оказалась в роли догоняющей, но успела оформить два брейка. На победу в матче Даяна Ястремская потратила чуть менее часа с четвертью игрового времени.
Доха, Катар
WTA Premier
1-й раунд
Даяна Ястремская - (Q) Кирстен Флипкенс - 6:2, 6:4
Во втором раунде турнира в Дохе Даяна Ястремская сыграет с 6-й ракеткой турнира Софьей Кенин из США. Напомним, американка является чемпионкой Australian Open - 2020.
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