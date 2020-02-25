Даяна Ястремская переиграла чемпионку Australian Open во втором раунде турнира в Дохе.

Доха, Катар
WTA Premier
2-й раунд
Даяна Ястремская - (6) Софья Кенин - 6:3, 7:6(4)
Даяна Ястремская начала поединок без тени волнения и опасений по поводу статуса соперницы. Украинская теннисистка попыталась показывать свою игру и порой действительно ставила Кенин в тупик мощными и четко направленными ударами. Правда, первые проблемы на подаче возникли именно у Даяны, которой почти в самом начале встречи пришлось спасаться с двойного брейк-поинта. А уже через несколько минут Ястремская вырвалась вперед, оформив брейк под ноль.
Были ли у Софьи шансы спасти стартовый сет после проигранной подачи? Скорее всего нет. Даяна очень четко отработала свои геймы, не подпустив соперницу даже к брейк-поинтам. А сама украинская теннисистка могла еще одним брейком даже точку в партии поставить, но не реализовала сет-болл на приеме. Правда, через минуту Ястремская очень уверенно под ноль подала на стартовую партию.
В дебюте второй партии показалось, что Кенин начала потихоньку приходить в себя. Американка даже повела с брейком, но Даяна быстро отыгралась и даже вырвалась вперед с геймом на приеме в активе. Этот перевес не стал решающим, поскольку подать на матч с первой попытки у украинской теннисистки не вышло. К счастью, от упущенной возможности Ястремская не расклеилась и смогла довести матч до победы на достаточно нервном и напряженном тай-брейке.
В 1/8 финала соревнований в Дубае Даяна Ястремская сыграет с победительницей матча между Гарбинье Мугурусой и Айлой Томльянович.
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