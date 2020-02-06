Даяна Ястремская разгромила Изабеллу Шиникову в первом матче противостояния со сборной Болгарии в Кубке Федераций.

Даяна Ястремская без каких-либо проблем выигрывает первый поединок противостояния группового этапа Кубка Федераций против сборной Болгарии. Всего 3 гейма украинская теннисистка отдала Изабелле Шиниковой, занимающей 165-ю строчку текущего мирового рейтинга. Даяна сумела 4 раза отличиться на приеме - по 2 раза в каждом из отрезков матча, и отыграла единственный заработанный соперницей брейк-поинт. На победу в матче Ястремская потратила чуть более 50 минут игрового времени.
Украина - Болгария - 1:0
Даяна Ястремская - Изабелла Шиникова - 6:2, 6:1
Во втором одиночном матче поединка между сборными Украины и Болгарии сыграют Элина Свитолина и Виктория Томова.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий