Марта Костюк уступила на старте основной сетки соревнований в Лионе.

Украинская теннисистка Марта Костюк, которая пробилась в основную сетку соревнований категории WTA International во французском Лионе через сито квалификации, проигрывает уже в первом раунде турнира. В двух партиях Марта уступила представительнице Бельгии Исалин Бонавентюр, занимающей 122-ю строчку текущего мирового рейтинга. В большинстве геймов встречи дело доходило до брейк-поинтов, но реализовывать шансы удавалось далеко не всегда. В итоге, каждый из сетов Костюк проиграла с минимальным отставанием. Встреча продолжалась чуть более 1 часа и 20 минут игрового времени.
Лион, Франция
WTA International
1-й раунд
Исалин Бонавентюр - (Q) Марта Костюк - 6:4, 6:4
Во втором раунде соревнований в Лионе Исалин Бонавентюр теперь сыграет с победительницей матча между 3-й ракеткой турнира местной теннисисткой Каролин Гарсия и еще одной предстаительницей Бельгии Гретье Миннен
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