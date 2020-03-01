Рафаэль Надаль спокойно переиграл Тейлора Фритца в финале турнира в Акапулько.

Акапулько, Мексика
ATP-500
Финал
(1) Рафаэль Надаль - Тейлор Фритц - 6:3, 6:2
Для Рафаэля Надаля титул в Акапулько становится уже 85-м в карьере и первым с прошлогодней победы на US Open. Интересный факт: Рафа выигрывает хотя бы один трофей уже 17-й год подряд. По 15 лет с титулами имеют Роджер Федерер, серия которого прервалась в 2016-м году, и Новак Джокович, который просто взял первый кубок на два года позже Надаля.
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