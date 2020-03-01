воскресенье, 1 марта 2020 г.

Рафаэль Надаль спокойно переиграл Тейлора Фритца в финале турнира в Акапулько.

Лидер посева соревнований категории ATP-500 в мексиканском Акапулько Рафаэль Надаль становится триумфатором турнира. В титульном матче Рафа в двух партиях уверенно переиграл американца Тейлора Фритца, занимающего 35-ю строчку текущего мирового рейтинга. Стартовый сет Надаль взял благодаря единственному брейку, а вот в концовке второй партии испанскому теннисисту удался ударный рывок сразу из двух подряд выигранных на приёме геймов. На победу в матче Рафаэль Надаль потратил около часа с четвертью игрового времени.


Акапулько, Мексика 
ATP-500 
Финал 

 (1) Рафаэль Надаль - Тейлор Фритц - 6:3, 6:2

 Для Рафаэля Надаля титул в Акапулько становится уже 85-м в карьере и первым с прошлогодней победы на US Open. Интересный факт: Рафа выигрывает хотя бы один трофей уже 17-й год подряд. По 15 лет с титулами имеют Роджер Федерер, серия которого прервалась в 2016-м году, и Новак Джокович, который просто взял первый кубок на два года позже Надаля.

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о 08:33
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