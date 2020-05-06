среда, 6 мая 2020 г.

Баранки от Арины Соболенко и Александры Саснович. В Минске стартовал выставочный турнир Belarus Insurance Cup.

Арина Соболенко и Александра Саснович с разгромных побед начали выступления на выставочном турнире Belarus Insurance Cup, стартовавшем сегодня в Минске. В своих первых матчах группового этапа главные фаворитки соревнований более чем уверенно разобрались со своими соперницами. Саснович отвесила две баранки Алене Фалей, а вот Соболенко ограничилась одним выигранным под ноль сетом у Эвелины Ласкевич. Вторую партию встречи Арина взяла на тай-брейке.


Belarus Insurance Cup
Групповой этап

 Арина Соболенко - Эвелина Ласкевич - 4:0, 4:3(4)
Александра Саснович - Алена Фалей - 4:0, 4:0

 Сегодня ближе к вечеру Арина и Александра проведут свои вторые матчи группового этапа. Соперницей Соболенко станет Кристина Дмитрук, а вот Саснович сыграет против Анны Кубаревой.

Заключительные матчи группового этапа назначены на завтра. Тогда же пройдут и финалы турнира, в которые пробьются победители каждого из квартетов.

Отметим, что поединки проходят без зрителей, спортмены проходят ежедневный медицинский осмотр, на корте присутствует лишь один судья, а также проводится озонирование и дезинфицирование помещение Дворца спорта.

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о 14:44
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