Баранки от Арины Соболенко и Александры Саснович. В Минске стартовал выставочный турнир Belarus Insurance Cup.

Belarus Insurance Cup
Групповой этап
Арина Соболенко - Эвелина Ласкевич - 4:0, 4:3(4)
Александра Саснович - Алена Фалей - 4:0, 4:0
Сегодня ближе к вечеру Арина и Александра проведут свои вторые матчи группового этапа. Соперницей Соболенко станет Кристина Дмитрук, а вот Саснович сыграет против Анны Кубаревой.
Заключительные матчи группового этапа назначены на завтра. Тогда же пройдут и финалы турнира, в которые пробьются победители каждого из квартетов.
Отметим, что поединки проходят без зрителей, спортмены проходят ежедневный медицинский осмотр, на корте присутствует лишь один судья, а также проводится озонирование и дезинфицирование помещение Дворца спорта.
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