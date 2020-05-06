Арина Соболенко и Александра Саснович синхронно выигрывают вторые матчи группового этапа Belarus Insurance Cup.

Belarus Insurance Cup
Групповой этап
Александра Саснович - Анна Кубарева - 4:2, 4:1
Арина Соболенко - Кристина Дмитрук - 4:2, 3:4(8), 10:4
Завтра в Минске состоятся матчи третьего круга группового этапа, а во второй половине дня пройдут финальные встречи турнира, в который выходят победители каждого из квартетов в мужском и женском разрядах.
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