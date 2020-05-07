четверг, 7 мая 2020 г.

Иван Лютаревич выигрывает мужской турнир Belarus Insurance Cup.

Иван Лютаревич, занимающий 882-ю строчку текущего мирового рейтинга, становится победителем выставочного турнира Belarus Insurance Cup, проходящего в эти дни в Минске. В финальном матче на затяжном тай-брейке решающего сета Иван переиграл своего соотечественника Дмитрия Жирмонта. Таким образом Лютаревич заканчивает соревнования без единого поражения - трех побед Иван добился на групповом этапе и вот теперь выиграл финальный матч. За 4 встречи Иван отдал соперникам всего 2 сета.



Belarus Insurance Cup
Мужчины, финал

 Иван Лютаревич - Дмитрий Жирмонт - 3:4(4), 4:0, 4:3(11)

 Примечательно, что в концовке решающей партии Лютаревич вел с брейком и заработал сразу 7 чемпионшип-поинтов, но не сумел реализовать ни один из них и позволил сопернику перевести встречу на тай-брейк. Уже на нем Иван и оформил итоговую победу в матче, да и на всем турнире.

В финале женских соревнований Belarus Insurance Cup сыграют главные звезды турнира - Арина Соболенко и Александра Саснович.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 16:11
Мітки: ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)