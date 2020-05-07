Иван Лютаревич выигрывает мужской турнир Belarus Insurance Cup.

Belarus Insurance Cup
Мужчины, финал
Иван Лютаревич - Дмитрий Жирмонт - 3:4(4), 4:0, 4:3(11)
Примечательно, что в концовке решающей партии Лютаревич вел с брейком и заработал сразу 7 чемпионшип-поинтов, но не сумел реализовать ни один из них и позволил сопернику перевести встречу на тай-брейк. Уже на нем Иван и оформил итоговую победу в матче, да и на всем турнире.
В финале женских соревнований Belarus Insurance Cup сыграют главные звезды турнира - Арина Соболенко и Александра Саснович.
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