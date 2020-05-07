Арина Соболенко обыгрывает Александру Саснович на тай брейке решающего сета финала Belarus Insurance Cup.

Belarus Insurance Cup
Женщины, финал
Арина Соболенко - Александра Саснович - 4:1, 0:4, 4:3(5)
В стартовой партии финальной встречи Арина Соболенко просто задавила соперницу мощью. У Саснович просто не получалось затягвать розыгрыши и справляться со скоростями, предложенными соперницей. Немного цепляться у Александры получалось лишь на второй подаче Арины, но особых провалов в собственных геймах Соболенко себе не позволяла, поэтому первый сет ушел в ее копилку довольно уверенно.
А вот начало второй партии показало, что и Саснович наладила свой теннис и поняла, как вязать игру соперницы. Плюс Арина, что ей, честно говоря, свойственно, немного расслабилась и упустила нити встречи. В итоге Соболенко даже получила полноценную баранку, которую даже сложно назвать незаслуженной.
В третьем сете спортсменки начали с обмена брейками. Может он и был не совсем логичным, но выигрывать свои подачи не получалось ни у Арины, ни у Александры. Но после четырех подряд брейков Саснович отменно отработала собственный гейм и выдав серию отменных подач, наконец, повела в счете. Соболенко поддержала инициативу и также защитила гейм, переведя таким образом финал на тай-брейк. На нем победу в матче, да и во всем турнире, и оформила Арина. Да, на первом матч-болле Соболенко допустила двойную, но на втором отыграла просто идеально.
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