четверг, 7 мая 2020 г.

Арина Соболенко обыгрывает Александру Саснович на тай брейке решающего сета финала Belarus Insurance Cup.

Арина Соболенко становится победительницей выставочного турнира Belarus Insurance Cup, завершившегося в Минске. В финальном противостоянии женских одиночных соревнований Арина на тай-брейке решающего сета переиграла свою соотечественницу Александру Саснович. Соболенко уверенно взяла стартовый сет, но просто провалила вторую партию, получив в ней полноценную баранку. В итоге выцарапать победу Арине удалось лишь на тае третьего отрезка встречи.



Belarus Insurance Cup
Женщины, финал

 Арина Соболенко - Александра Саснович - 4:1, 0:4, 4:3(5)

В стартовой партии финальной встречи Арина Соболенко просто задавила соперницу мощью. У Саснович просто не получалось затягвать розыгрыши и справляться со скоростями, предложенными соперницей. Немного цепляться у Александры получалось лишь на второй подаче Арины, но особых провалов в собственных геймах Соболенко себе не позволяла, поэтому первый сет ушел в ее копилку довольно уверенно.

А вот начало второй партии показало, что и Саснович наладила свой теннис и поняла, как вязать игру соперницы. Плюс Арина, что ей, честно говоря, свойственно, немного расслабилась и упустила нити встречи. В итоге Соболенко даже получила полноценную баранку, которую даже сложно назвать незаслуженной.

В третьем сете спортсменки начали с обмена брейками. Может он и был не совсем логичным, но выигрывать свои подачи не получалось ни у Арины, ни у Александры. Но после четырех подряд брейков Саснович отменно отработала собственный гейм и выдав серию отменных подач, наконец, повела в счете. Соболенко поддержала инициативу и также защитила гейм, переведя таким образом финал на тай-брейк. На нем победу в матче, да и во всем турнире, и оформила Арина. Да, на первом матч-болле Соболенко допустила двойную, но на втором отыграла просто идеально.

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о 17:21
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