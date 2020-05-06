среда, 6 мая 2020 г.

По 7 с половиной тысяч долларов. На поддержку низкорейтинговых игроков выделят около 6 миллионов.

Главные теннисные организации - ATP, WTA, ITF, а также организаторы Турниров Большого Шлема договорились создать фонд помощи игрокам, занимающим низкие позиции в официальных мужских и женских одиночных и парных рейтингах. На эти цели будет привлечено около 6 миллионов долларов, а помощь предоставят примерно 800 спортсменам.


Таким образом каждый из теннисистов, который попадет под действие программы поддержки, получит из фонда сумму примерно в 7 с половиной тысяч долларов.

Для сравнения, за победу на соревнованиях категории ITF 25+H выписывают чек на 3600 долларов. Таким образом единоразовая помощь составляет примерно двойную сумму призовых за трофей на подобном турнире.

При этом победители последнего проведенного Турнира Большого Шлема - Australian Open - 2020 - Новак Джокович и Софья Кенин - получили в качестве призовых чуть более чем по 2,8 миллиона долларов.

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о 01:11
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