Петра Квитова обыграла Катерину Синякову и вышла в финал выставочного турнира в Праге.

Прага, Чехия
Петра Квитова - Катерина Синякова - 7:5, 6:4
Теперь в финале турнира в Праге Петра Квитова сыграет с Каролиной Муховой, которая чуть ранее переиграла на чемпионском тай-брейке Барбору Стрыцову. Титульный поединок соревнований пройдет завтра
Напомним, что турнир в столице Чехии проходит по олимпийской системе. Участие в нем принимали 8 чешских теннисисток.
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