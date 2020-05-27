среда, 27 мая 2020 г.

Петра Квитова обыграла Катерину Синякову и вышла в финал выставочного турнира в Праге.

Петра Квитова пробилась в финал выставочного турнира в Праге. В борьбе за выход в титульный матч соревнований Петра, занимающая 12-ю строчку текущего мирового рейтинга, в двух боевых сетах переиграла свою соотечественницу Катерину Синякову. В обоих партиях Квитова упускала перевес сразу с двумя брейками, но смогла лучше провести концовки игровых отрезков. На победу в противостоянии Петра Квитова потратила чуть менее полутора часов игрового времени.


Прага, Чехия

 Петра Квитова - Катерина Синякова - 7:5, 6:4

Теперь в финале турнира в Праге Петра Квитова сыграет с Каролиной Муховой, которая чуть ранее переиграла на чемпионском тай-брейке Барбору Стрыцову. Титульный поединок соревнований пройдет завтра

Напомним, что турнир в столице Чехии проходит по олимпийской системе. Участие в нем принимали 8 чешских теннисисток.

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о 18:10
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