Турнир на Мальорке официально отменен.

Соревнования категории ATP-250, которые изначально должны были пройти на неделе с 21 по 27 июня, официально отменены. Организаторы турнира планировали перенести его на другой временной отрезок сезона 2020-го года, но в итоге приняли решение отказаться от проведения соревнований. Вернуться в календарь старты на Мальорке лишь в 2021-м году.
Таким образом турнир, призовой фонд которого составлял 900 тысяч евро, пройдет с 19 по 26 июня 2021-го года.
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