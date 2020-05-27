Леся Цуренко переиграла Викторию Петренко на старте выставочного турнира в Ирпене.

Первая ракетка товарищеских соревнований в Ирпене украинская теннисистка Леся Цуренко выигрывает свой первый матч после карантинной паузы. В первом раунде группового этапа Леся в двух партиях обыграла Викторию Петренко. Леся попыталась провести матч крайне активно, выиграла достаточное количество розыгрышей, но из-за отсутствия игровой практики допустила и немало довольно грубых ошибок. Петренко для того, чтобы обострить игру банально не хватило опыта.
Леся Цуренко - Виктория Петренко - 6:4, 6:3
Завтра Леся Цуренко последним запуском сыграет против Дарьи Лопатецкой.
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