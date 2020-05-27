Марианна Закарлюк выигрывает стартовый матч товарищеского турнита ФТУ в Ирпене.

UTF Ladies Invitational
Групповой этап
Марианна Закарлюк - Надежда Киченок - 3:6, 6:3, 6:3
Во втором матче игрового дня сыграют Марта Костюк и Мария Берген.
Отметим, что 8 участниц выставочного турнира разбиты на 2 квартета. Групповой этап продлится 3 дня до пятницы включительно. В субботу будут сыграны полуфинальные поединки, а в воскресение пройдет титульный матч соревнований.
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