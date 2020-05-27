среда, 27 мая 2020 г.

Марианна Закарлюк выигрывает стартовый матч товарищеского турнита ФТУ в Ирпене.

Женский украинский теннис выходит из карантина товарищеским турниром в Ирпене. В стартовом поединке соревнований UTF Ladies Invitational Марианна Закарлюк добилась волевой победы над Надеждой Киченок. Закарлюк проиграла стартовый сет, но смогла выровнять счет в матче после успешно проведенной второй партии. В решающем отрезке встречи Марианна проигрывала 1:3, но взяв сразу 5 геймов подряд оформила итоговую победу.

UTF Ladies Invitational
Групповой этап

 Марианна Закарлюк - Надежда Киченок - 3:6, 6:3, 6:3

Во втором матче игрового дня сыграют Марта Костюк и Мария Берген.

Отметим, что 8 участниц выставочного турнира разбиты на 2 квартета. Групповой этап продлится 3 дня до пятницы включительно. В субботу будут сыграны полуфинальные поединки, а в воскресение пройдет титульный матч соревнований.

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о 17:31
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