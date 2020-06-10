Роджер Федерер пропустит остаток сезона 2020-го года из-за очередной операции на колене.

"Дорогие фаны.
Надеюсь, вы в безопасности и здоровы.
Несколько недель назад я столкнулся с проблемами в ходе восстановительного процесса. Мне пришлось пройти дополнительную артроскопическую процедуру на правом колене.
Сейчас, как и в 2017-м году, я планирую воспользоваться временем, чтобы быть готовым к возвращению на высший уровень на все сто процентов. Мне будет не хватать болельщиков и тура, но я с нетерпением ожидаю своего возвращения на корт в 2021-м году.
С наилучшими пожеланиями, Роджер"
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