среда, 10 июня 2020 г.

Роджер Федерер пропустит остаток сезона 2020-го года из-за очередной операции на колене.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер объявил о досрочном завершении сезона 2020-го года. В своем Твиттере Роджер разместил обращение к фанатам, в котором рассказал о том, что прошел очередную артроскопическую процедуру на правом колене. Ближайшее время Федерер планирует посвятить восстановлению после операции для того, чтобы в начале 2021-го года вернуться на корт в полной боеготовности.


"Дорогие фаны.
Надеюсь, вы в безопасности и здоровы.

 Несколько недель назад я столкнулся с проблемами в ходе восстановительного процесса. Мне пришлось пройти дополнительную артроскопическую процедуру на правом колене.

 Сейчас, как и в 2017-м году, я планирую воспользоваться временем, чтобы быть готовым к возвращению на высший уровень на все сто процентов. Мне будет не хватать болельщиков и тура, но я с нетерпением ожидаю своего возвращения на корт в 2021-м году.

 С наилучшими пожеланиями, Роджер"

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о 13:39
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