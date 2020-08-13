Без чемпионов. Бьянка Андрееску приняла решение отказаться от участия в US Open - 2020.

Канадская теннисистка рассказала поклонникам о том, что пандемия внесла свои коррективы в ее подготовку к US Open - 2020. Также она поблагодарила поклонников за понимание и организаторов турнира за их усилия в стремлении сделать турнир безопасным.
Отметим, что чуть ранее от участия в US Open - 2020 отказался и испанец Рафаэль Надаль. Таким образом ни один из чемпионов прошлого года в одиночных разрядах не будет защищать свой титул на кортах Нью-Йорка.
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