четверг, 13 августа 2020 г.

Без чемпионов. Бьянка Андрееску приняла решение отказаться от участия в US Open - 2020.

Победительница US Open - 2019 канадская теннисистка Бьянка Андрееску снялась с Открытого Первенства США. Свое решение действующая чемпионка турнира объяснила желанием полностью сосредоточиться на восстановлении и возвращении на высочайший уровень.

Канадская теннисистка рассказала поклонникам о том, что пандемия внесла свои коррективы в ее подготовку к US Open - 2020. Также она поблагодарила поклонников за понимание и организаторов турнира за их усилия в стремлении сделать турнир безопасным.

Отметим, что чуть ранее от участия в US Open - 2020 отказался и испанец Рафаэль Надаль. Таким образом ни один из чемпионов прошлого года в одиночных разрядах не будет защищать свой титул на кортах Нью-Йорка.

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о 23:36
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