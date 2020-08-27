Виктория Азаренко не проиграв ни сета добралась вот уже до полуфинала турнира в Нью-Йорке.

WTA Premier 5
Нью-Йорк, США
1/4 финала
Виктория Азаренко - Онс Жабер - 7:6(9), 6:3
Вот совсем не хочется сглазить, или быть слишком банальным и говорить фразу "как в старые добрые времена", но, похоже, в Цинциннати, а точнее в Нью-Йорке Виктория Азаренко нашла свою игру. Белорусская теннисистка добралась до полуфинала турнира WTA Premier 5 не проиграв ни единой партии, хотя сегодня стоит признать, Онс Жабер очень близко приблизилась к победе в первом сете.
Итак, Жабер почти всю партию провела в роли лидера и трижды вырывалась вперёд с брейком. В последнем эпизоде, когда у Онс на табло был перевес в счёте, она даже вышла подавать на партию и заработала двойной сет-болл, но Азаренко нашла аргументы. Сначала Вика отыгралась, потом дотянула до тай-брейка, а там и победу в нем оформила. Да, не обошлось и без нервов, например, когда Азаренко не реализовала тройной сет-болл, но в целом партию Вика выцарапала, и это самое главное.
Особенно учитывая то, как Азаренко расправила крылья во втором сете. Белорусская теннисистка оформила сразу два брейка для подуставшей и вымотанной морально соперницы и четко доработала встречу до конца. Если и были шансы у Жабер спастись, то чисто теоретические - один брейк-поинт заработанный уже в концовке встречи. Он, кстати, Онс не помог даже сократить отставание.
Теперь в полуфинале турнира в Нью-Йорке Виктория Азаренко сыграет с победительницей встречи между Йоханной Контой и Марией Саккари.
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