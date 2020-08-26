Виктория Азаренко в двух боевых сетах обыграла Ализе Корне и шагнула в 1/4 финала турнира в Нью-Йорке.

WTA Premier 5
Нью-Йорк, США
3-й раунд
Виктория Азаренко - Ализе Корне - 6:4, 7:5
Впервые с 2013-го года, когда Виктория подняла над головой трофей турнира в Цинциннати, Азаренко сыграет в четвертьфинале соревнований. Да, можно отметить, что турнир не совсем в Цинциннати проходит. Можно сделать скидку на то, что Вика очень много не играла стабильно все турниры - на тот же старт в Цинциннати она вышла всего дважды за те 7 лет, что прошли с титула. Но факт остаётся фактом, в четвертьфинале этих соревнований мы Викторию не видели уж очень давно.
Уже в самом начале встречи Виктории пришлось выпутываться из неприятной ситуации, но 3 брейк-поинта за гейм Азаренко отыграла и подачу свою защитила. Дальше игра перешла в довольно спокойное русло, но лишь для того, чтобы ближе к завершению сета попросту взорваться.
Теннисистки обменялись брейками, Вика снова вышла вперёд во второй раз выиграв гейм на приеме и даже вышла подавать на сет, но столкнулась с серьезным сопротивлением Корне. Француженка даже 3 брейк-поинта заработала, но реализовать хоть один Ализе не смогла, ну а Азаренко шансом поставить победную точку в сете таки воспользовалась.
Но вот в начале второй партии Корне таки оформила первый в матче брейк. Виктория такой прыти от соперницы не моглая, а потому отыгрываться бросилась далеко не сразу. Правда, как только Азаренко серьезно бралась за дело, соперница сникала. Так, в середине сета Вика не просто отыгралась или вырвалась вперёд в счёте, а и вышла подавать на победу. Первый блин оказался комом, но вот второму точно позавидуют все домохозяйки. После очередного брейка Азаренко четко подала на матч.
Теперь в четвертьфинале турнира в Нью-Йорке Виктория Азаренко сыграет с победительницей матча между Онс Жабер и Кристиной МакХейл. Не самый плохой вариант, как для 1/4 финала столь крупного турнира.
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