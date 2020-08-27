Даниил Медведев проиграл Роберто Баутисте-Агуту в четвертьфинале и не сумел защитить титул в Цинциннати.

Россиянин Даниил Медведев, который в прошлом году стал триумфатором соревнований категории Мастерс в Цинциннати, не смог защитить свой титул. В четвертьфинале турнира, который в этом сезоне из-за пандемии проходит в Нью-Йорке, Даниил в трёх партиях уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту. Не помогла Медведеву и уверенно выигранная стартовая партия, за которую он отдал сопернику всего 1 гейм.
ATP Masters
Нью-Йорк, США
1/4 финала
(8) Роберто Баутиста-Агут - (3) Даниил Медведев - 1:6, 6:4, 6:3
Теперь за выход в финал Мастерса в Нью-Йорке Роберто Баутиста-Агут поспорит с лидером текущего мирового рейтинга Новаком Джоковичем. В своем четвертьфинальном поединке сербский теннисист разгромил немца Яна-Леннара Штруффа.
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