вторник, 25 августа 2020 г.

Российского дерби не будет. Карен Хачанов не сумел пробиться на встречу Даниилу Медведеву в четвертьфинал Мастерса в Нью-Йорке.

Россиянин Карен Хачанов завершает выступления на турнире категории Мастерс в Нью-Йорке на стадии третьего круга. В борьбе за выход в четвертьфинал соревнований Карен, получивший 11-й номер посева, в трёх сетах проиграл испанцу Роберто Баутисте-Агуту. Хачанов оставил за собой стартовый сет встречи, но уступил в двух последующих отрезках матча.

ATP Masters
Нью-Йорк, США
3-й раунд

(8) Роберто Баутиста-Агут - (11) Карен Хачанов - 4:6, 6:3, 6:2

Теперь на стадии 1/4 финала Мастерса в Нью-Йорке Роберто Баутиста-Агут сыграет с ещё одним россиянином Даниилом Медведевым. Прошлогодний победитель Мастерса в своем матче третьего круга уверенно разобрался с Альяжем Бедене из Словении.

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о 22:46

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