Российского дерби не будет. Карен Хачанов не сумел пробиться на встречу Даниилу Медведеву в четвертьфинал Мастерса в Нью-Йорке.

ATP Masters
Нью-Йорк, США
3-й раунд
(8) Роберто Баутиста-Агут - (11) Карен Хачанов - 4:6, 6:3, 6:2
Теперь на стадии 1/4 финала Мастерса в Нью-Йорке Роберто Баутиста-Агут сыграет с ещё одним россиянином Даниилом Медведевым. Прошлогодний победитель Мастерса в своем матче третьего круга уверенно разобрался с Альяжем Бедене из Словении.
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