понедельник, 10 августа 2020 г.

Эжени Бушар разгромила 8-ю ракетку турнира в Праге уже на старте соревнований.

Канадская теннисистка Эжени Бушар, получившая wild card в основную сетку соревнований WTA в Праге, начала выступления на турнире с крайне уверенной победы. В первом раунде Эжени, занимающая лишь 330-ю строчку текущего мирового рейтинга, в двух партиях справилась с 8-й ракеткой турнира россиянкой Вероникой Кудерметовой. 


WTA
Прага, Чехия
1-й раунд 

(WC) Эжени Бушар - (8) Вероника Кудерметова - 6:0, 6:3

В стартовом сете встречи борьбы не получилось вовсе. Кудерметова очень плохо вошла в матч и не успела оглянуться, как под ноль проиграла партию. Да, Вероника стабильно цеплялась на приеме и всякий раз зарабатывала брейк-поинты, но реализовать хотя бы один из них у россиянки так и не получилось. С собственной подачей дела обстояли и того хуже - чуть ли не каждый гейм Вероника откровенно проваливала. 

В начале второй партии Бушар немного сбавила обороты, да и сама Кудерметова наладила собственную игру. Правда, в начале сета Эжени сумела оформить успех на приеме, который так и остался единственным во всем сете. Шансов отыграть отставание у Вероники не было - Бушар не подпустила соперницу даже к брейк-поинтам. 

Во втором раунде соревнований в Праге Эжени Бушар сыграет с победительницей матча между Тамарой Цидансек и Катериной Синяковой. 

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о 15:18
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