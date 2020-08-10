Эжени Бушар разгромила 8-ю ракетку турнира в Праге уже на старте соревнований.

WTA
Прага, Чехия
1-й раунд
(WC) Эжени Бушар - (8) Вероника Кудерметова - 6:0, 6:3
В стартовом сете встречи борьбы не получилось вовсе. Кудерметова очень плохо вошла в матч и не успела оглянуться, как под ноль проиграла партию. Да, Вероника стабильно цеплялась на приеме и всякий раз зарабатывала брейк-поинты, но реализовать хотя бы один из них у россиянки так и не получилось. С собственной подачей дела обстояли и того хуже - чуть ли не каждый гейм Вероника откровенно проваливала.
В начале второй партии Бушар немного сбавила обороты, да и сама Кудерметова наладила собственную игру. Правда, в начале сета Эжени сумела оформить успех на приеме, который так и остался единственным во всем сете. Шансов отыграть отставание у Вероники не было - Бушар не подпустила соперницу даже к брейк-поинтам.
Во втором раунде соревнований в Праге Эжени Бушар сыграет с победительницей матча между Тамарой Цидансек и Катериной Синяковой.
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