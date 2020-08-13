четверг, 13 августа 2020 г.

Эжени Бушар потратила почти 3 часа на выход в четвертьфинал турнира в Праге.

Канадская теннисистка Эжени Бушар с боями пробилась в четвертьфинал турнира WTA в Праге. На стадии второго круга Эжени в трех сетах переиграла представительницу Словении Тамару Цидансек, занимающую 72-ю строчку текущего мирового рейтинга. Два стартовых сета встречи завершались на тай-брейках и лишь в решающей партии Бушар сумела добиться ощутимого игрового перевеса.

WTA 
Прага, Чехия
2-й раунд 

Эжени Бушар - Тамара Цидансек - 7:6(2), 6:7(2), 6:2

Откровенно говоря, стартовый сет противостояния Эжени Бушар вполне могла выигрывать намного спокойнее. Дважды канадская теннисистка вырывалась вперед с брейком и даже подавала на победу в партии, но каждый раз Эжени не удавалось защитить уже следующий после успеха на приеме собственный гейм. Так партия и докатилась до тай-брейка, на котором Бушар, совладав с нервами, смогла добиться уверенной победы - 7:2.

Во многом история повторилась и по ходу второй партии. Казалось, что Эжени, добившись успеха в первом отрезке встречи, сбросит с себя груз ответственности. Бушар снова повела с геймом на приеме в активе и даже, наконец, подтвердила его выигранной подачей. Но в середине сета Цидансек снова отыгралась и вновь выявлять победительницу партии пришлось на тае. На этот раз его в разы увереннее провела уже Тамара, которая тоже отдала сопернице на нем всего 2 гейма. 

После двух с четвертью часов игрового времени, на которые растянулись две стартовые партии, на первый план, понятное дело, выходила физическая готовность. И сил, как оказалось, больше было у канадской спортсменки. Наконец Бушар смогла не просто добиться перевеса, а удержать его и даже закрепить. Эжени сумела офоромить два безответных брейка и выйти в четвертьфинал турнира в Праге.

В нем Эжени Бушар сыграет с 3-й ракеткой соревнований Элизе Мертенс из Бельгии. 

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о 15:10
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