Эжени Бушар потратила почти 3 часа на выход в четвертьфинал турнира в Праге.

WTA
Прага, Чехия
2-й раунд
Эжени Бушар - Тамара Цидансек - 7:6(2), 6:7(2), 6:2
Откровенно говоря, стартовый сет противостояния Эжени Бушар вполне могла выигрывать намного спокойнее. Дважды канадская теннисистка вырывалась вперед с брейком и даже подавала на победу в партии, но каждый раз Эжени не удавалось защитить уже следующий после успеха на приеме собственный гейм. Так партия и докатилась до тай-брейка, на котором Бушар, совладав с нервами, смогла добиться уверенной победы - 7:2.
Во многом история повторилась и по ходу второй партии. Казалось, что Эжени, добившись успеха в первом отрезке встречи, сбросит с себя груз ответственности. Бушар снова повела с геймом на приеме в активе и даже, наконец, подтвердила его выигранной подачей. Но в середине сета Цидансек снова отыгралась и вновь выявлять победительницу партии пришлось на тае. На этот раз его в разы увереннее провела уже Тамара, которая тоже отдала сопернице на нем всего 2 гейма.
После двух с четвертью часов игрового времени, на которые растянулись две стартовые партии, на первый план, понятное дело, выходила физическая готовность. И сил, как оказалось, больше было у канадской спортсменки. Наконец Бушар смогла не просто добиться перевеса, а удержать его и даже закрепить. Эжени сумела офоромить два безответных брейка и выйти в четвертьфинал турнира в Праге.
В нем Эжени Бушар сыграет с 3-й ракеткой соревнований Элизе Мертенс из Бельгии.
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